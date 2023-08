Open Day a Fabriano: scopri le discipline sportive del Comune

Il Comune promuove lo sport con gli open day. "Al fine di promuovere l’attività sportiva – spiegano dal municipio - e di far conoscere la vostra attività sportiva a un più ampio numero di utenti, si chiede alle società sportive di comunicare il giorno, l’ora e il luogo in cui intendano organizzare il loro ‘open day’. C’è tempo fino al 24 agosto per comunicare gli appuntamenti a [email protected].