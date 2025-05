Open d’Italia Disabili al Conero Golf Club: inclusione e sport per tutti

L’inclusione va in buca al Conero Golf Club di Sirolo, dove da oggi a domani si disputerà l’Open d’Italia Disabili sostenuto dalla Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L’evento, giunto alla 25esima edizione, si disputerà per la seconda volta consecutiva nelle Marche, presenting sponsor anche per il 2026, nell’ambito di un accordo triennale con la Federazione Italiana Golf. La gara è aperta ai giocatori di tutte le categorie di disabilità, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54 e in possesso di un Access Pass o di un WR4GD Pass. I partecipanti si sfideranno in un formato pan-disabilità su due giri da 18 buche. In palio anche il titolo di campione italiano.

Tommaso Perrino, professionista livornese, campione europeo individuale nel 2023 e numero 13 del WR4GD ranking EDGA (categoria ’gross’), scenderà in campo da detentore del titolo, anche nel campionato italiano, e proverà a scrivere per la quinta volta il suo nome nell’albo d’oro del torneo. E oggi, alle 17,45, al Conero Golf Club Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto e testimonial della Regione Marche, sarà l’ospite d’eccezione per la Tavola Rotonda "Il diritto all’accesso allo sport, inclusione e opportunità per tutti".