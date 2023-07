Open Mic all'Accademia56 di Ancona, Monologhi, Stand-up Comedy e Musica

Torna l’Open Mic, ovvero il "Microfono Aperto", all’Accademia56 di Ancona, in via Tombesi. Domani sera (ore 22) la compagnia Teatro Terra di Nessuno e la stessa Accademia56 riproporranno questo originale appuntamento, sempre molto apprezzato dagli spettatori. Uno spazio, una dimensione dove artisti di ogni genere avranno la possibilità di esibirsi per cinque minuti, o poco più, proponendo monologhi comici, stand-up comedy, musica e danza. Uno spettacolo di arte varia divertente ed emozionante, dove, si legge nella presentazione, ‘il pubblico deciderà se applaudire e lanciare l’artista verso una folgorante carriera o fargli capire che forse è meglio che torni a studiare’. Sarà presente un’area ristoro con birra, vino e stuzzichini. Info via whatsapp al 3927704328. L’ingresso alla serata è gratuito’ con ‘offerta consapevole’.