Opera del Museo. Pontificio di Loreto alla mostra "Restituzioni"

Prestigiosa ‘vetrina’ romana per il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto. E’ la grande mostra ‘Restituzioni 2025’, aperta ieri a Palazzo Esposizioni, per iniziativa di Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo.

Il gruppo bancario da decenni è impegnato in un’opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Le Marche sono rappresentate da due opere: una proveniente da San Severino e una uscita dalla collezione lauretana. E’ la ‘Guarigione dello storpio’, arazzo realizzato da Heinrich Mattens e bottega. L’operaraffigura l’episodio descritto nel capitolo terzo degli Atti degli Apostoli, in cui san Pietro e san Giovanni nell’ora della preghiera salgono al Tempio e, giunti alla Porta Bella, incontrano uno storpio. Costui, deforme dalla nascita e impossibilitato a camminare, chiede l’elemosina; visti Pietro e Giovanni, allunga una mano in segno di richiesta di denaro e allora Pietro dice: ‘Non ho né argento né oro, ma quel che ho te lo do. In nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Quindi, Pietro prende lo storpio per mano che, guarito, si alza. Gli arazzi del Museo Pontificio di Loreto furono donati al santuario dal nobile genovese Giovanni Battista di Nicola Pallavicino nel 1665 e giunsero nella città mariana l’8 agosto 1667. La mostra si chiuderà il 18 gennaio.