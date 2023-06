"Opera in Concerto" si chiude con l’Accademia d’Arte Lirica

Tornano a esibirsi i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Oggi pomeriggio (alle 18) al teatro La Nuova Fenice il pianista Ettore Papadia li accompagnerà nell’ultimo appuntamento della stagione "Opera in Concerto". E’ il culmine di un percorso iniziato a novembre, che ha visto i solisti dell’Accademia calcare i palcoscenici di tutto il territorio regionale. In questa serata, infatti, saranno consegnati gli attestati a coloro che hanno concluso gli studi nell’Istituzione, ma il concerto avrà una doppia valenza perché sarà l’occasione per celebrare i donatori delle borse di studio del programma "Adotta una voce", che hanno sostenuto gli allievi in questo anno accademico. Il programma di "Opera in concerto" offre ampie pagine da alcuni capolavori: da Mozart, con il Flauto Magico e il finale del IV atto de Le Nozze di Figaro, ad Ambroise Thomas con Hamlet, da Bizet, con Carmen, a Puccini con Villi, Tosca, Manon Lescaut e La Rondine. E’ l’occasione per poter ascoltare tutti i giovani talenti della storica istituzione osimana, che da sempre è il punto di riferimento per il perfezionamento lirico in Italia e nel mondo. Per informazioni e prevendite: Teatro La Nuova Fenice (071 7231797).

Raimondo Montesi