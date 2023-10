Opera multimediale sarà esposta nel "supermercato" delle Cartiere

Un’opera multimediale incentrata sui gesti del "fare carta" - dai più antichi a quelli che ancora sopravvivono - concepita dall’artista visiva Luisa Eugeni durante la Residenza d’Artista 2023. Sarà inaugurata il 10 novembre alle 17.30, nei locali del supermercato delle Cartiere Miliani. Un’opera promossa dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano in collaborazione con la cartiera Fabriano. Il progetto è pensato per ospitare creativi e artisti, che ogni giorno usano, interpretano e sperimentano ogni genere di carta, nei territori in cui ha avuto origine la plurisecolare tradizione cartaria, come esperienza immersiva e d’ispirazione per le loro opere. Fabriano ha così potuto accogliere negli anni un’importante squadra di talenti: David Gentleman, Umberto Giovannini, Maria Pina e Gianna Bentivenga, Anusc Castiglioni, Massimo Zanelli, Nick Morley, Alberto Madrigal, il fotografo e storyteller Brahmino e l’architetto Giuseppe Ricupero.

La performance live che accompagna l’installazione esordirà il 10 novembre alle 17.30 e si ripeterà l’11 alle 16 e alle 17. Si tratta di una messa in scena che - tra installazioni video multi-canale, musica e canto lirico - ha sullo sfondo gli ambienti dismessi delle cartiere storiche dislocati digitalmente nelle stanze dell’esposizione, tornati idealmente ad accogliere il ciclo di produzione. L’artista ha fissato in un video i gesti del "fare carta": la gestualità ripetitiva del mastro cartaio, del ponitore che insieme al "bardasciu" distacca il foglio ancora umido, della cucitrice che passa l’ago e il filo di argentana, della contatrice che conta i fogli a mano.