"Opera per tutti", alla scoperta del Rigoletto nel foyer del teatro La Nuova Fenice di Osimo

"Opera per tutti – dietro le quinte del melodramma" è un viaggio magico e profondo nel mondo dell’opera per scoprire la sua bellezza universale. Un’esperienza che incanta tutti, dagli esperti a coloro che la ascoltano per la prima volta. Il secondo imperdibile incontro con il maestro Michele Pirani è in programma oggi pomeriggio alle 18.30 al foyer del teatro La nuova fenice di Osimo. Oggi l’appuntamento è incentrato sul Rigoletto di Giuseppe Verdi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Quelli precedenti hanno avuto un ottimo riscontro dal pubblico raccolto nel gioiellino del teatro in pieno centro. L’ultimo appuntamento che chiude la rassegna, organizzata dalla biblioteca comunale "Cimi" è in programma il 27 febbraio, stesso posto e stessa ora, con un omaggio a Gioachino Rossini e il suo "Il barbiere di Siviglia".