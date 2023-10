Opera Pia Mastai Ferretti a Senigallia: Corsi per Nuovi Volontari

All’Opera Pia Mastai Ferretti arriva il sostegno di quattro associazioni di volontariato.

Si tratta di Avulss, Banca del Tempo, Vip Claun Ciofega Senigallia e Il Seme si uniscono con lo scopo di raccogliere e formare vecchi e nuovi volontari che potranno organizzare eventi, incontri e momenti di divertimento e intrattenimento per gli anziani ospitati presso la struttura di via Cavallotti.

"La novità - spiega Silvano Paradisi, presidente dell’associazione Il Seme - che rappresenta tutti i volontari e le volontarie che prestano servizio nei progetti Caritas e in questo caso coordina gli interventi, sta proprio nel metterci tutti insieme per lavorare meglio e con più coordinamento. Vogliamo offrire agli ospiti dell’Opera Pia Mastai Ferretti dei momenti di benessere e di vicinanza insieme a volontari preparati e attenti". I volontari saranno formati prima di poter accedere alla struttura, un modo per regalare vicinanza agli anziani, soprattutto dopo un periodo difficile come quello del Covid, in cui hanno dovuto vivere in isolamento per proteggersi. Un apporto importante anche per la struttura che potrà contare su un aumento di personale, che terrà occupati gli ospiti, in determinati orari della giornata.