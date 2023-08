Operai in rivolta sull’impalcatura

Momenti di grande apprensione, ieri pomeriggio, intorno alle 14, lungo via Flaminia, nel quartiere di Villanova. Quando sei operai di una ditta privata, impegnati nella riqualificazione di un edificio, si sono "ammutinati" in segno di protesta e sono saliti sui ponteggi dell’impalcatura. Quel gesto, si è appreso in un secondo momento, sarebbero stato atto a chiedere un’adeguata remunerazione e il pagamento degli stipendi al proprietario dell’azienda, come sarebbe stato ricostruito dai carabinieri della tenenza di Falconara Marittima, primi ad intervenire sul posto. Presente, in persona, anche il comandante dell’Arma falconarese, Giuseppe Esposito, assieme a 2 equipaggi. È stato attivato il piano di sicurezza che ha previsto anche l’arrivo immediato di 2 squadre dei vigili del fuoco e dell’ambulanza della Croce Gialla di Falconara. Dopo oltre un’ora di trattativa, gli operai sono stati invitati a scendere con non poche resistenze e hanno interagito con soccorritori, forze dell’ordine e la governance della ditta, desistendo da qualsiasi altro gesto ricevendo rassicurazioni. Non sono mancati disagi alla viabilità in via Flaminia.