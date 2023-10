Operai precipitano nel vuoto dalla gru: gravi

Erano nel cestello di una gru, per dei lavori di ristrutturazione ad un palazzo, quando l’appoggio si sarebbe ribaltato facendoli cadere di sotto, ad una altezza di dieci metri. Feriti gravi due operai di una ditta edile. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in via Quarnaro, all’altezza del civico 4. I due operai, sui 20 anni di età, di origine straniera (uno è liberiano), hanno riportato fratture al bacino e alle gambe, alla schiena, ferite al volto ma non sarebbero in pericolo di vita. I soccorsi sono stati chiamati dai colleghi.

La gru, con il cestello rettangolare che fungeva da ascensore di servizio per muoversi da un piano all’altro, proprio accanto all’impalcatura della palazzina interessata dai lavori, in quel momento sarebbe stata in movimento. Era una gru fissa. I due operai sono volati a terra ma sono stati trovati dai soccorritori con una imbragatura di sicurezza addosso. Non è chiaro come mai, nonostante l’imbragatura, siano finiti di sotto. Sul posto sono arrivati il 118, la Croce Rossa, la Croce Gialla, i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione Principale. I due feriti erano coscienti quando sono stati stabilizzati e caricati a bordo delle due ambulanze per essere trasportati in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Fino a ieri sera erano in sala emergenza. I pompieri hanno presidiato la zona per garantire la sicurezza mentre un geometra della ditta edile raggiungeva Ancona per controllare cosa sia successo al cestello. La dinamica è ancora al vaglio. In via Quarnaro è arrivato anche personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ma. ver.