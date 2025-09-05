Operaio cade da un’impalcatura. Ferito dopo un volo di sette metri

Operaio cade dall’impalcatura e fa un volo di almeno sette metri. E’ successo mercoledì, all’interno dell’area di cantiere che si trova all’ospedale di Torrette e dove sono in corso lavori di ampliamento del nosocomio regionale. L’uomo, 54 anni, B. P., si trovava sopra il ponteggio per effettuare un intervento di tipo edile quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando dall’impalcatura. Il cantiere dove si trovava è quello relativo alla palazzina degli uffici amministrativi. E’ stato subito soccorso dai colleghi e anche l’intervento del 118 è stato velocissimo trovandosi già nella zona dell’ospedale. L’operaio è finito di sotto riportando fratture multiple, le più importanti agli arti inferiori. Il mezzo sanitario e il personale preposto gli ha dato assistenza ed è stato portato in pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato le fratture. Non è in pericolo di vita e la prognosi non è riservata. Dopo gli esami di rito è stato trasferito nel reparto di Ortopedia dove si trova ricoverato. Ne avrà per parecchi giorni. L’incidente sul lavoro ha fatto attivare tutte le procedure di controllo nel cantiere, compreso quello dei delegato Ast per capire se siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare l’infortunio. Non è chiaro se l’operaio, al momento della caduta, avesse tutti i dispositivi di sicurezza indossati, dall’elmetto all’abbigliamento compresi eventuali imbraghi che assicurano su un intervento ad una altezza così elevata. Sono in corso tutti gli accertamenti previsti per legge. Il cantiere non ha subito chiusure per ora e i lavori continuano come da programma. Ieri mattina si era diffusa la voce che un altro infortunio si era verificato, sempre ad un operaio ma all’interno del cantiere del nuovo Salesi, sempre a Torrette, ma la direzione medica ha smentito l’accaduto dopo le opportune verifiche. Al momento quindi l’infortunio sul lavoro è stato soltanto uno.

m.v.