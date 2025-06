Operaio ferito da una tavola di legno allo stadio mentre allestisce il palco per i Pinguini Tattici

Un operaio di 61 anni è rimasto ferito venerdì sera allo stadio Del Conero mentre era impegnato nell’allestimento del palco per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che si è tenuto ieri sera alla presenza di 35mila spettatori. L’uomo è stato trattato sul posto dal personale sanitario presente allo stadio, dopo che una tavola di legno gli era caduta sulla schiena. Una volta medicato, è stato trasportato dalla Croce Rossa, non grave, al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto alle cure del caso.

