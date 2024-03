Operaio in malattia. Ricorso rigettato

Si era fatto male al lavoro ed era andato in malattia perché non era più in grado di lavorare. Poi sarebbe stato messo a riposo per garantire la sua tutela fisica ed infine sospeso per un anno senza stipendio. Così un dipendente di Anconambiente, 51 anni, operatore ecologico, si era rivolto ad un avvocato per riavere il suo posto di lavoro. Stando al dipendente l’azienda non avrebbe avuto mansioni adatte a lui per ricollocarlo e fatta causa all’azienda il suo caso è arrivato in tribunale. La sezione Lavoro del tribunale di Ancona, fa sapere Anconambiente, ha rigettato il ricorso d’urgenza del dipendente. "Una vicenda – dichiara il presidente di Anconambiente Antonio Gitto – che ha dimostrato, ancora una volta, il corretto operato dell’azienda. Al dipendente sono state date molte opportunità per venire incontro alle sue esigenze, come si evince anche dall’ordinanza stessa. In questi ultimi anni si è lavorato molto e bene nel settore delle risorse umane".