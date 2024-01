Operaio investito dal trattore

Brutto incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio di ieri, in un’azienda situata lungo la direttissima del Conero, nel Comune di Osimo. Un dipendente di 29 anni, che stava utilizzando un trattore, allo stop del mezzo forse a causa di un guasto temporaneo, è sceso nel tentativo di riavviarlo. Lì l’inevitabile. Il mezzo è ripartito, ma l’ha investito passandogli sopra a entrambe le gambe. Il ragazzo avrebbe effettuato diversi tentativi prima che accadesse l’incidente. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Gialla di Camerano per i soccorsi. Il 29enne, del posto, non avrebbe riportato conseguenze gravi, come sembrava in un primo momento ai presenti. L’incidente sul lavoro si sarebbe infatti verificato in un punto in cui il suolo è morbido. Una volta stabilizzate le condizioni sul posto, il 29enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e agli esami del caso. Con i soccorritori è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per attivare tutte le procedure in tali situazioni.

si. sa.