Operaio stroncato nel cantiere Amazon a Jesi: "Padre mio, non meritavi di morire così"

Jesi (Ancona), 21 luglio 2023 – ”Potrei dire tante cose ma una su tutte è che non meritavi di morire cosí, dopo una vita di lavoro". A parlare, distrutto dal dolore, è Luigi Adinolfi, il figlio di Ciro, l’operaio 75enne specializzato di Afragola stroncato da un malore, mercoledì mattina, mentre manovrava da terra la gru telescopica all’interno del cantiere Amazon alla Coppetella di Jesi. Ciro Adinolfi si è accasciato a terra, proprio sotto gli occhi impotenti e increduli del figlio Luigi, dipendente della stessa ditta, la Andreiucci srl di Cassino (Frosinone). Lui che dal padre aveva ereditato il mestiere di gruista. E lui, Luigi, poche ore dopo l’accaduto grida tutto il suo dolore tramite social network. "Stamani – scrive su Facebook – alle 7:36 sei andato via e con te hai portato via una parte di me. Non è facile veder morire tuo padre sotto i tuoi occhi e non poter fare niente se non vederti morire".

Luigi Adinolfi racconta quei momenti interminabili: "È stata una mazzata tremenda che non scorderò più vederti sospirare per tre volte e poi sentire il tuo cuore fermo bbá me ccis (in napoletano ‘babbo mi hai ucciso’, ndr). A te devo tutto, tutto il mio mondo, quello per cui mi dà da vivere oggi lo devo a te". Parole strazianti. "Mi hai insegnato tante cose – aggiunge Luigi Adinolfi – il rispetto, l’umiltà l’essere sempre me stesso, ma tra tutti questi insegnamenti non mi hai insegnato a stare senza te. Vita mia, dammi tanta forza: io non sono come te, tu avevi tanta grinta da vendere. Sei stato un papà eccezionale: mai un lamento, sempre col sorriso. Potrei dire tante cose ma una su tutte che non meritavi di morire cosí dopo una vita di lavoro. Vita mia, ti amo – conclude l’operaio di Afragola che otto anni fa ha perso anche un fratello – adesso che sei un angelo abbraccia forte mio fratello Tommy e dagli un bacio per me. Rip in pace vita mia".

Una tragedia che continua a sconvolgere e lasciare interrogativi. Ciro Adinolfi, pensionato, aveva un contratto a chiamata e, secondo quanto riferisce chi è vicino a lui, era molto dedito al lavoro. Teneva molto a prestare il proprio lavoro di operaio specializzato nei grandi cantieri in giro per l’Italia nonostante i suoi 75 anni, i problemi di cuore e il gran caldo di questi giorni. Secondo quanto ricostruito dai tecnici della prevenzione dell’Ast e dai carabinieri intervenuti, era in piedi a terra, chinato sui tasti che movimentano la grossa gru che installa i pilastri dell’enorme capannone che sta sorgendo alla Coppetella quando l’infarto è sopraggiunto. Difficile dire che ruolo abbiano giocato le temperature torride anche di prima mattina, ma non è da escludere che il suo cuore possa essere stato provato dal gran caldo di questi giorni.

Il 75enne operaio specializzato e dipendente della ditta di Cassino che lavora per Techbau e quindi indirettamente per Amazon, avrebbe avuto tutte le certificazioni mediche per operare in quel ruolo, nonostante la cardiopatia. La salma è stata restituita già poche ore dopo la tragedia ai familiari per le esequie. Tutto secondo le regole anche se la tragedia continua a suscitando non pochi interrogativi vista l’età e le temperature torride di questi giorni nel cantiere dove operano 500 operai complessivamente nell’arco della giornata.