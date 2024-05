Operaio nascondeva la droga. Scoperto seguendo il pusher

Seguendo una indagine antidroga i carabinieri della Tenenza di Falconara erano arrivati fino a Chiaravalle dove un panetto di hashish diviso in due e poi perfettamente ricomposto con l’adesivo che lo marchiava, un tennista con un trofeo in mano, aveva fatto arrestare due marocchini. Uno era senza permesso di soggiorno, l’altro era regolare e lavorava come operaio, addetto allo smontaggio e montaggio di mobili. Una operazione messa a segno l’8 luglio dello scorso anno. I due arrestati, un pusher (difeso dall’avvocato Marco Pacchiarotti) e il suo presunto fornitore (difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere), sono finiti a processo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio davanti al giudice Matteo di Battista.

Ieri è stata ricostruita la vicenda sentendo come testimone il comandante dei carabinieri di Falconara, il tenente Giuseppe Esposito, poi è stata ascoltata anche la moglie dell’operaio. Era pomeriggio quando i militari avevano notato un uomo sospetto uscire da una palazzina in via Cavour e avevano deciso di fermarlo per controllarlo. Il marocchino, 31 anni, aveva cercato di fuggire correndo per le vie della cittadina. Una fuga durata pochi secondi perché era stato raggiunto dalla pattuglia e placcato. Mentre i carabinieri lo bloccavano aveva gettato dentro un cespuglio un involucro cercando di sotterrarlo poi con i piedi. Era mezzo panetto di hashish, del peso di 44 grammi, subito recuperato dai militari. Il marocchino aveva indicato dove lo aveva preso e così i carabinieri erano andati nella palazzina da dove lo avevano visto uscire. In un appartamento al primo piano, dove abitava un altro marocchino, sempre 31enne, con la moglie e il fratello a cui stava dando ospitalità, hanno trovato in cucina il secondo pezzo del panetto, del peso di 42,5 grammi, insieme anche a un bilancino di precisione e vari coltelli.

Nella stanza c’era anche una brandina, sarebbe stato l’appoggio del fratello del marocchino che però non era in casa. I due 31enni erano finiti uno in camera di sicurezza in caserma (il pusher) e l’altro ai domiciliari (l’operaio). In casa c’era anche una borsetta con dentro 675 euro. Ieri la moglie dell’operaio finito in manette ha riferito, nella sua testimonianza, che quei soldi non erano della droga. "Erano risparmi - ha detto la donna, piangendo - mio marito metteva via sempre qualcosa per quando tornavano in Marocco. servivano per il viaggio". Prossima udienza il 31 ottobre. Il pusher fa l’abbreviato, l’altro sta procedendo con il rito ordinario.

Marina Verdenelli