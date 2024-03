Operaio per la posa in opera di pannelli in cartongesso

Un addetto all’applicazione di pannelli in cartongesso. Data scadenza: 19/03/24. Codice offerta 33615/4. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Borsa lavoro. L’azienda New Form srl, operante a Castelfidardo nel settore della posa in opera di controsoffitti, pareti in cartogesso, mobili, librerie e muretti, isolamento termo-acustico, ricerca un addetto/a all’applicazione di pannelli in cartongesso - under 65 - disoccupato/a ai sensi del d.lgs 150/2015 - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll) - residente nella regione Marche. Mansioni: operaio generico addetto alla posa in opera di pannelli in cartongesso e di controsoffitti. Possesso del patentino per carrello elevatore, della patente b ed in grado di guidare furgoni tipo ducato. Borsa lavoro retribuita - durata 8 mesi - 32 ore sett.li, dalle 7:30 alle 12 e dalle 14 alle 16. Per candidarsi inviare il cv a e-mail info@newformcastelfidardo.it , indicando nell’oggetto borsa lavoro loc. 33615/4.