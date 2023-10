Operaio per lavori agricoli, aiuto nei campi e cantina Azienda agricola di Morro d'Alba (AN) cerca un operaio agricolo per lavori in campo e cantina. Automunito, contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Per candidarsi inviare CV a centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it indicando codice 264145-14.