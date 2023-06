Operaio si sente male Soccorso in cantiere

Metti un venerdì a cena, 60 anni dopo. Le lancette che si sono portate avanti nel tempo, ovviamente. Ma per la storica classe IF della scuola media Giulio Cesare del 1963 è come se nulla fosse cambiato. Tra quegli studenti di allora, genitori e nonni oggi, anche l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni. Si sono ritrovati due giorni fa al ristorante Anello d’Oro. Oltre all’ex sindaco della città anche Aldisio D’Elia, Luciana Massaccesi, Antonio Giammattei, Elisabetta Gasparoni, Simonetta Andreoni, Doriano Zampa, Bruno Bastianelli, Fiorella Re, Rita Gregorini, Dino Chiaraluce e S. Santilli, non presente al momento della foto.