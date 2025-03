Operaio travolto e ucciso a 50 anni. La tragedia in via Minonna

Tragedia in via Minonna intorno alle 19.30 di venerdì. Un 50enne stava percorrendo a piedi la strada quando si è verificato un investimento mortale. La vittima è Carmine Napolitano, un operaio campano che lavorava a Jesi. Secondo le ricostruzioni, sembra che l’uomo stesse percorrendo un tratto di strada poco illuminato, in mezzo alla carreggiata e in direzione Santa Maria Nuova, nel momento in cui è sopraggiunta - nella stessa direzione di marcia - una Toyota Yaris, condotta da una signora. La donna al volante non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto e per l’uomo, che è sbalzato per alcuni metri sull’asfalto, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Oltre ai soccorritori, sul posto anche i carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti del caso e, dalle prime ricostruzioni, sembra che il 50enne barcollasse in mezzo alla via, quando è stato centrato. La conducente del veicolo è risultata negativa ai test per l’assunzione di alcol e droga e, da quanto emerso preliminarmente, pare non stesse procedendo a velocità sostenuta. Sono in corso le indagini per delineare i contorni dell’accaduto. L’uomo lavorava alla Cnh Industrial di Jesi.