Operaio tunisino arrestato a Ancona per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Picchia la moglie lei chiama i carabinieri e quando i militari arrivano a casa della coppia lui si rifiuta di collaborare con il personale in divisa e ne ferisce uno. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 46enne tunisino, operaio. Per bloccare l’uomo i carabinieri hanno dovuto usare il taser. L’intervento è di lunedì sera. Attorno alle 23 una donna ha chiamato il 112, in casa c’era un forte trambusto. "Mio marito mi sta picchiando - ha detto - correte". Una pattuglia ha raggiunto l’abitazione della coppia, in via Sanzio. Il tunisino non voleva dare i documenti ai militari che avrebbe preso a calci ferendone uno ad un polso. A fatica gli altri carabinieri sono riusciti a fermarlo tanto che hanno dovuto usare la scossa elettrica del taser. Portato in caserma ha passato la notte in cella. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice Carlo Masini che non ha disposto nessuna misura cautelare. Il tunisino è tornato libero, non ha precedenti penali. Davanti al giudice, difeso dall’avvocato Davide Toccaceli, ha detto che stava solo litigando con la moglie e non si sarebbe reso conto di aver ferito un carabiniere, era arrabbiato non capiva più nulla in quel momento. Il militare ha riportato tre giorni di prognosi ed è stato visitato all’ospedale di Osimo. L’avvocato ha chiesto per il tunisino i termini a difesa per valutare se chiedere già un rito alternativo. L’udienza è stata aggiornata ai prossimi giorni.

ma. ver.