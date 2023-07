Operativa la Casetta dell'Acqua in Piazza d'Armi, Acqua Gratuita fino al 31 Agosto È operativa una nuova casetta dell'acqua in piazza d'Armi, per contenere i consumi di plastica e promuovere l'acqua a chilometri zero. Gratuita fino al 31 agosto, dal 1° settembre sarà a pagamento a 6 centesimi al litro.