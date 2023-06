Operativo il gruppo ‘Segnalazioni dei cittadini’

È in piena operatività, da ieri, il gruppo Facebook del Comune ‘Segnalazioni dei cittadini’, dove i falconaresi potranno presentare richieste di intervento, eventuali disservizi, ma anche suggerimenti che riguardano la manutenzione della città e gli aspetti di competenza del Municipio. Cura del verde, delle strade, delle aree demaniali in concessione al Comune, degli spazi pubblici, irregolarità di competenza della polizia locale e della polizia amministrativa sono tematiche che potranno trovare spazio nella nuova agorà virtuale. Grazie allo strumento social sarà possibile allegare foto per illustrare meglio il disagio o l’aspetto che si vuole segnalare. Le foto potranno essere utilizzate anche per mostrare esempi da introdurre nel nostro territorio. Non sarà autorizzata la pubblicazione di post pubblicitari, segnalazioni anonime, contenuti diffamatori o volgari e non saranno pubblicati due volte i post contenenti la stessa segnalazione.

"Questo nuovo strumento – sottolinea il "rientrante" assessore Marco Giacanella, con deleghe alle Politiche dell’informatizzazione - rientra in una politica di potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini, che vogliamo sia sempre più diretto. In questo modo la comunicazione diventa bidirezionale e il Comune, grazie al contributo e alle segnalazioni di chi vive il territorio, può migliorare la sua azione, essere più efficiente e vicino ai bisogni della città. Proseguiremo su questa strada mettendo a disposizione della cittadinanza ulteriori strumenti, grazie alle nuove tecnologie che consentono una maggiore partecipazione e l’interazione con i cittadini".