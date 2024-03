Operato al cuore. Calvigioni sorride

Nella settimana negativa in campo e fuori in casa Osimana c’è anche una bella notizia. Christian Calvigioni mercoledì ha superato brillantemente l’intervento effettuato al cuore dal dottor Alessandro Maolo, presso il reparto cardiologia dell’Ospedale Torrette di Ancona. Dalla società gialorossa scrivono ‘’Christian Okay, il guerriero non molla e vede il rientro! Semaforo verde. Ora la fase di riabilitazione graduale, seguire i giusti step di recupero sarà fondamentale per Christian per poter tornare a combattere coi nostri colori dalla prossima stagione! Forza Guerriero, il countdown è iniziato’’. Il metronomo del centrocampo dei giallorossi aveva riscontrato problemi di salute a novembre dopo il derby casalingo contro il Castelfidardo. Un’Osimana bersagliata negli ultimi mesi dalla sfortuna visti gli infortuni a dicembre, dopo la trionfale partita di Coppa contro la Maceratese, di Ambanelli e Triana che a gennaio sono stati operati a Perugia al ginocchio. Per tutti e tre stagione finita. Fuori anche Pasquini che dovrà stare fermo almeno un mese per la frattura dell’astragalo.