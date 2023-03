Operatore di vendita da Grandinetti Tende

Un operatore di vendita ad Ancona. Scadenza: 84. Codice offerta 1610454. CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Lavoro dipendente. Grandinetti Tende Espace di Ancona ricerca un operatore di vendita specializzato. Mansioni: rilievo misure presso il cliente, comprensione del bisogno del cliente anche dal punto di vista tecnico e vendita. Conoscenze tecniche: pacchetto office, adobe, acrobat, pdf gestione dwg. Preferibile età compresa tra 32 e 45 anni e domicilio nel comune di Ancona e limitrofi. Richiesta patente b, auto propria e disponibilità a trasferte in ambito regionale e nazionale. Tipologia contrattuale: tempo determinato (36 mesi) trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (912,30 - 1519,30) no festivi. Per candidarsi telefonare al 0712868664.