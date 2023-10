Operatore telemarketing per contatti con la clientela

Un operatore di telemarketing. Data scadenza: 251123. Codice offerta 523381. Centro per l’impiego: CPI Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 0712137532. Rapporto lavoro dipendente. L’azienda Ristè Auto di Santa Maria Nuova ricerca 1 operatoretrice telemarketing possibilmente con esperienza. Mansioni: gestione contatti con la clientela, ricezione informazioni finalizzata al fissare appuntamenti. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea in comunicazione. Conoscenza lingua inglese abbastanza fluente ma non indispensabile. Conoscenza pacchetto office base. Patente b (automunitoa). Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato o apprendistato. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Curriculum a customercare@brand-solution.It ; ceo@brand-solution.it.