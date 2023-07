Operatori balneari tra disagio e speranza, il futuro dei litorali di Ancona

Nel novero dei soggetti che subiscono l’annosa questione sversamenti e divieti di balneazione ci sono gli operatori. "Ed è una situazione che crea disagio. Ma ben venga sia iniziato l’iter che porterà alle soluzioni finali", sostiene Gianfranco Cirulli, presidente del Consorzio Co.Bà. e titolare della Playa Solero di Palombina Nuova. "La stagione è comunque positiva e non compromessa, le persone continuano a venire numerose, ma chi arriva da fuori rimane spiazzato – insiste -. In campagna elettorale, quando non ancora sindaco, abbiamo incontrato due volte Daniele Silvetti. Si è mostrato già informato e subito sensibile all’argomento. Da parte nostra c’è la volontà di collaborare con le Istituzioni per arrivare prima possibile alla meta: dopo l’estate chiederemo ulteriori incontri e faremo pressioni su aziende e enti preposti". Al di là del "confine", Alessandro Filippetti, presidente del Consorzio Falcomar e titolare dei bagni Mirco&Ale di Falconara. "Quello che potevamo fare come Consorzio lo abbiamo fatto. Abbiamo appena sottoscritto l’accordo integrativo con il Comune e il sindaco Stefania Signorini che si ripete ormai da anni: questo permette che in tempo reale gli operatori abbiano la giusta comunicazione sia sul divieto, sia sulla revoca dello stesso. Il tutto coordinato con operatori e bagnini, secondo quanto previsto dalle norme del principio precauzionale". Per il futuro: "L’auspicio è che il progetto della condotta possa portare alla risoluzione del problema in pochi anni, iniziando gradualmente a diminuire gli sversamenti".