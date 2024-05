Operazione Alto Impatto: droga e bar fuorilegge

Un uomo sorpreso con la droga, un altro in posizione irregolare sul territorio nazionale e un bar per il quale sono in corso accertamenti per eventuali segnalazioni all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona per il mancato aggiornamento dei documenti amministrativi. È il bilancio dell’ennesima operazione ad ‘Alto Impatto’, disposta dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Saverio Ordine nel territorio di Falconara. E così, giovedì mattina, le forze dell’ordine coordinate dalla Polizia di Stato hanno presidiato le zone più sensibili, come quelle del centro, del litorale e della stazione ferroviaria. Erano presenti i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara e della Guardia di Finanza, nonché gli agenti della Polizia locale.

Complessivamente sono stati effettuati degli specifici controlli che hanno permesso di identificare 112 persone, tra le quali 15 con pregiudizi di polizia. Durante gli stessi accertamenti congiunti, e proprio nei pressi dello scalo ferroviario, una persona è stata sanzionata in quanto trovata in possesso con più di tre grammi di sostanza stupefacente per uso personale. Un’altra persona, un cittadino di origini pakistane, è stato invece rintracciato in posizione di soggiorno irregolare sul territorio nazionale ed invitato a formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno. Per quanto concerne le verifiche sulla circolazione, sono stati controllati 63 veicoli ma non sono state riscontrate irregolarità relativamente al rispetto del Codice della strada.

In ultimo sono stati sottoposti ad accertamenti amministrativi tre esercizi pubblici del centro cittadino, tra questi due sale slot che sono risultati regolari. Per un bar, invece, sono in corso di valutazioni eventuali segnalazioni all’Ast di Ancona: la contestazione sarebbe quella del mancato aggiornamento dei documenti amministrativi.