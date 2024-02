Operazione ’Alto impatto’ giro di vite della polizia e controlli nei negozi

A ulteriore presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’intero circondario di Osimo, è stato attuato un altro servizio ’Ad alto impatto’ da parte della Polizia di Stato.

Sono stati sei gli esercizi esercizi pubblici controllati, identificati in tutto 147 persone (di cui 29 con pregiudizi penali) e, nel contemporaneo monitoraggio del rispetto del codice della strada, verificati 103 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e multato in inottemperanza della normativa in materia assicurativa.

I controlli, anche congiunti con le altre forze, sono stati predisposti anche per i prossimi weekend.