Operazione antidroga, il plauso del sindaco

Una lettera inviata ai vertici provinciali dell’Arma e un plauso pubblico ai carabinieri della Tenenza di Falconara. Le due iniziative del sindaco Stefania Signorini per ringraziare i militari che, nei giorni scorsi, hanno trovato un 55enne in possesso di cocaina – in casa e nel furgone – e denaro per 4.400 euro di dubbia provenienza. Circostanze che hanno portato gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito (in foto col sindaco) ad arrestarlo. L’uomo, quando si è visto braccato, ha tentato di scappare dalla sua abitazione, chiudendo all’interno i carabinieri: non ci è riuscito. E così il primo cittadino ha espresso parole di elogio per i militari che continuano a riservare un’attenzione particolare al contrasto e alla repressione dello spaccio. "È con la vicinanza ai cittadini e grazie al contrasto dei reati che minano la convivenza civile – ha detto Signorini – che la comunità può vivere in serenità e i falconaresi riconoscono ai carabinieri un ruolo di primo piano, perché sono un punto di riferimento e di garanzia della legalità". Le operazioni antidroga continueranno nei prossimi giorni, con specifici servizi nel territorio comunale.