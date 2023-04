"Operazione bellezza E nuove assunzioni"

"Per affrontare il tema del decoro e delle manutenzioni occorre innanzitutto programmare, non solo gli interventi, ma anche una macchina amministrativa capace, partendo da un piano di assunzioni che metta al centro operai e manutentori anche al fine di ridurre il fenomeno degli appalti al massimo ribasso. È bene poi connettere l’annosa questione ‘buche’ ad una riflessione più ampia sulla mobilità e sulla viabilità. Meno traffico privato, oltreché meno smog e meno inquinamento, significa meno usura della rete viaria cittadina. In relazione al verde, da considerare come elemento urbano decisivo ai fini del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, vorremmo concentrarci su alcune priorità. Ad esempio l’implementazione quantitativa e qualitativa dell’ufficio verde comunale, l’adozione del regolamento del verde, la forestazione urbana, la piantumazione di un albero per ogni abbattimento e l’attenzione massima alle radici in occasione di lavori pubblici (mai più vergogne come quelle di via Pergolesi). Serve poi coniugare il decoro alla bellezza. E per bellezza io intendo la pulizia della città, bellezza nella scelta degli arredi urbani, bellezza nella presentazione della città all’esterno. Una bellezza che innanzitutto significa coinvolgere, tramite concorsi di idee, le migliori energie creative del territorio. Infine occorre costruire una città viva, vivibile e capace di costruire luoghi, momenti e spazi di aggregazione. Il decoro, che non è soltanto una questione di sicurezza e di pulizia, passa anche da qui".