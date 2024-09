Operazione contro i furti: encomi per tre militari di Numana Il comandante provinciale dei Carabinieri ha premiato il lavoro della Stazione di Numana per aver smantellato un sodalizio criminale responsabile di numerosi furti in abitazione. L'operazione "Sorgente" ha portato all'arresto di sette persone, confermando il prestigio dell'Istituzione.