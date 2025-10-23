Operazione decoro. Blitz dei vigili in centro

Nuova operazione antidegrado nel centro storico da parte del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Municipale di Lucca. L’operazione, che ha preso la forma di una serie di controlli mirati, è stata disposta a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini e relative a episodi di degrado urbano in zone note per il ritrovo di soggetti problematici, molesti o dediti ad attività illecite o proibite dal Regolamento di polizia urbana.

Il primo intervento si è svolto in Piazza del Carmine, tra le aree da anni a maggior criticità, dove gli agenti hanno proceduto all’identificazione di diversi extracomunitari presenti. Al termine degli accertamenti, quattro soggetti sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta, altri quattro sono stati multati per consumo di alcolici in aree proibite dal Regolamento di polizia urbana. I controlli si sono poi spostati in piazza San Michele dove il fiuto dei cani dell’unità cinofila si è rivelato determinante per individuare un giovane di origine libica che nascondeva 0,15 grammi di hashish e che è stato fermato e segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. In contemporanea il Nucleo Sicurezza Urbana con l’ausilio di pattuglie a piedi ha supervisionato le principali zone di aggregazione giovanile del centro, dove i controlli non hanno evidenziato particolari problematiche. Infine, durante un servizio di pattugliamento in via Roma, personale del Nucleo in abiti civili ha fermato un uomo di origine nordafricana intento alla vendita di merce senza sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per questo è stato multato e la merce è stata sequestrata.

"Il controllo ripetuto per prevenire il degrado andrà avanti con costanza grazie al lavoro dei nostri agenti in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine – afferma l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – qualcuno chiama repressione la semplice volontà di far rispettare la legalità in ogni metro del territorio comunale ma non esiste altro modo – e i cittadini lo sanno bene - per evitare che alcuni spazi pubblici scivolino nel degrado o peggio nel disagio o nell’insicurezza per chi ci vive o ci lavora. Le regole della civile convivenza e della legalità sono chiare e chiunque deve sapere che per non esistono zone franche".