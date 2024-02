Operazione pulizia. Stop agli imbrattatori, via scritte e graffiti con il gel biologico

Muri imbrattati dai vandali e ripuliti, l’operazione è partita ieri in attesa dei primi fermi in base alla specifica ordinanza voluta dalla giunta di centrodestra. L’intervento per eliminare gli sgorbi prodotti da bombolette spray e pennarelli è scattato ieri mattina e ha interessato diverse zone del centro di Ancona. La prima fase è scattata nei pressi del parcheggio Traiano in via XXIX Settembre e a seguire le squadre di esperti hanno cancellato scritte in piazza Roma nei pressi dei bagni pubblici e della fermata dei bus, nell’area del Museo della Città sulle facciate rivestite con pannelli in lamiera di acciaio e a ridosso dell’accesso alle cisterne della Fontana del Calamo. L’intervento è stato condotto da una ditta specializzata che si serve di tecniche e prodotti idonei alla pulitura dei monumenti di particolare pregio e valore. Attraverso l’azione di un gel biologico che non danneggia le superfici sulle quali viene applicato, marmo, pietra o metallo, e l’utilizzo successivo di spazzole o acqua a pressione, se necessario anche con più passaggi, le vernici sono completamente rimosse e le superfici protette da futuri deturpamenti. All’intervento, portato avanti per alcune settimane, si affianca l’ordinanza anti-writers, firmata dal sindaco Silvetti all’inizio di dicembre e valida fino al 4 marzo, che vieta in tutto il territorio comunale di disegnare, scrivere sui muri, apporre firme nelle forme e con i simboli più vari, scalfire e incidere sulle pareti, sulle pertinenze degli edifici pubblici e privati, nonché sui monumenti, sulle facciate delle chiese, sui manufatti e beni strumentali al servizio della città. Ai trasgressori il Comune di Ancona chiederà comportamenti ‘positivi’, ossia ravvedimenti operosi e funzionali al ripristino, che portino alla riparazione integrale del danno, da svolgersi o direttamente o tramite ditta qualificata, a cura e spese del vandalo, sotto la direzione e secondo le prescrizioni dell’amministrazione comunale e dei soggetti competenti in materia di tutela. L’inosservanza di questo obbligo comporterà a carico del writer l’addebito delle spese sostenute dall’amministrazione comunale e la sanzione amministrativa proporzionata per la gravità della violazione.