Operazione San Lazzaro. Quattro sotto processo

Due anni sotto processo e anche per i pusher della famiglia rom dell’operazione antidroga della squadra mobile denominata "San Lazzaro" si sta concludendo il processo in primo grado. In quattro, tutti stranieri tra i 33 e i 46 anni (due tunisini, un peruviano e un cubano), devono rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e una sola persona, una donna di 49 anni, foggiana, di estorsione e stalking in concorso con i rom già condannati in via definitiva ad aprile scorso (erano padre madre e due figli che hanno preso quasi 20 anni di carcere complessivi). Ieri era prevista la discussione, davanti al giudice Corrado Ascoli, ma per una questione tecnica l’udienza è stata rinviata al prossimo dieci giugno. Insieme alla famiglia rom erano diventati il terrore del Piano. Case dell’Erap occupate, minacce ai tossici della città per comprare da loro la droga e raggiri a disabili per indurli a fare finanziamenti per beni di lusso come auto e televisioni che poi finivano nelle mani della famiglia rom. L’operazione, denominata "San Lazzaro" per il nome del quartiere, portò la polizia a smantellare a maggio del 2019 la "cupola" rom intenzionata a dominare e controllare il mercato della droga e dello spaccio nel capoluogo dorico grazie alla complicità di una serie di pusher. Il nucleo familiare e altri due spacciatori hanno già definito le loro posizioni con gli abbreviati. A processo sono rimasti tutti quelli che non avevano fatto la scelta di essere processati con un rito alternativo più veloce.