Operazione trasparenza. Acqua, lotta agli sprechi e sversamenti in mare: milioni di euro per la svolta

La Giornata Mondiale dell‘Acqua tra sensibilizzazione della cittadinanza, coinvolgimento delle scuole per la lotta allo spreco, ma anche attraverso interventi strutturali importanti. È quanto emerso ieri durante la presentazione degli eventi che anticiperanno la giornata clou del 22 marzo prossimo. Un’iniziativa co-organizzata da Viva Servizi, la partecipata che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni, il Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche. Prima delle iniziative però ci sono le notizie, in particolare gli interventi per la riduzione delle perdite della rete idrica e la battaglia per limitare, se non azzerare, gli sversamenti in mare, una piaga per alcune zone del territorio costiero anconetano: "Il Pnrr ci ha messo a disposizione fondi per 28 milioni di euro, a cui aggiungere altri 10 da parte istituzionale, per intervenire sulla rete idrica di nostra competenza, lunga oltre 5mila chilometri. Entro il 2025 l’intervento sulla rete va completato e l’obiettivo, davvero molto virtuoso, è ridurre le perdite d’acqua dal 38 al 23%" ha detto Moreno Clementi, direttore generale di Viva Servizi, prima di passare all’altro tema delicato: "A inizio estate partiamo con una vera e propria operazione trasparenza – ha aggiunto Clementi – attraverso cartelli in cui spiegheremo all’utenza delle spiagge gli interventi che andremo a fare. Dovranno avere ancora un po’ di pazienza, almeno per quattro stagioni estive, a partire dalla prossima con i lavori del 1° stralcio al fosso di Palombina (in passato al centro di aspre polemiche proprio per gli sversamenti, ndr) e il ripascimento di Villanova. Ci sono da superare le fasi preparatorie, tra Conferenza di Servizi, Valutazione di Impatto Ambientale e poi le progettazioni, gli affidi e i cantieri. I benefici di questo programma poliennale inizieranno a vedersi sin dal primo anno". Intanto il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua e il programma è importante e prevede quattro momenti fondamentali. Da lunedì 17 marzo a venerdì 22 marzo gli esperti di Viva Servizi visiteranno una scuola del territorio servito per illustrare le buone pratiche di tutela dell’acqua, coerentemente con il progetto di Ata Rifiuti ‘L’acqua non va per l’insù’, di cui il Comune di Ancona e Viva Servizi sono partner. Le scuole sono, in ordine di calendario, le Primarie ‘Marischio’ di Fabriano, ‘Mercantini’ di Falconara, ‘Maggini’ di Ancona, ‘Monte Tabor’ di Jesi e ‘Pieroni’ di Senigallia. La giornata mondiale dell’acqua sarà, inoltre, l’occasione per presentare la fase di avvio del progetto di studio condotto in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, a cura del professor Augusto Ciuffetti, che indagherà la storia dell’acqua ad Ancona: "Ancona è una città in cui l’acqua è un elemento identitario fortissimo" ha detto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. All’incontro erano presenti Andrea Dotti, presidente di Viva Servizi, gli assessori Manuela Caucci, Antonella Andreoli, Daniele Berardinelli e Matteo Giantomassi, responsabile del Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne di Ata Rifiuti.