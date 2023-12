Operazione trasparenza. Parlamentari marchigiani, ecco i redditi dichiarati. Ma c’è chi ancora manca

Dichiarazione dei redditi, non tutti i parlamentari marchigiani hanno indicato il proprio patrimonio, in denaro e beni immobili, del 2023 (su redditi del 2022). Cinque su 14 hanno ancora quello dell’anno precedente. Non potendo fare una classifica completa al momento il più ricco, tra i nove che hanno presentato la dichiarazione, è il pentastellato Giorgio Fede, deputato alla Camera, ascolano, con 118.390 euro complessivi dichiarati. L’unico deputato anconetano, Stefano Maria Benvenuti Gostoli, avvocato, di Fratelli di Italia, è in settima posizione con 69.786 euro dichiarati. Gostoli è proprietario anche di una dozzina tra terreni e fabbricati dichiarati. Al secondo posto, dopo Fede, c’è la maceratese Laura Boldrini, del Pd, deputata alla Camera anche lei, con 116.957 euro dichiarati. La Boldrini ha una situazione patrimoniale, per immobili in suo possesso, invariata rispetto al 2022, con tre abitazioni di proprietà tra Roma, Mergo (dove vivrebbe) e Matelica. Al terzo posto tra i più ricchi c’è l’ex assessore regionale Mirco Carioni, deputato anche lui, fanese, della Lega, con 115.490 euro. Carloni, imprenditore, ha dichiarato anche lui tre case e un ciclomotore Vespa oltre a quote societarie al 51% tra cui anche quella di un ristorante. Quarto posto per il senatore, professore universitario, Francesco Verducci, Pd, di Fermo, con 102.951 euro. Al quinto posto una ascolana, la deputata Rachele Silvestri, Fratelli di Italia, con 93.437 euro dichiarati. Al sesto posto un altro ascolano, l’ex sindaco nonché avvocato Guido Castelli, senatore per Fratelli di Italia, che ha un reddito pari a 70.9858 euro. Castelli non ha patrimoni immobiliari dichiarati ma tre automobili, una Bmw, una Mercedes e una Suzuki. Ottavo posto per la senatrice Elena Leonardi, di Porto Recanati, anche lei di Fratelli di Italia, con un reddito dichiarato pari a 69.227 euro. Tra proprietà immobiliari, terreni e fabbricati ne ha indicato otto oltre al possesso di una auto Opel Mokka a gpl. Al nono posto c’è la deputata Irene Manzi di Macerata, del Partito Democratico, con 42.772 euro dichiarati. Di sua proprietà solo una Fiat Panda.

I parlamentari che non hanno aggiornato sui propri profili istituzionali la dichiarazione dei redditi 2023 sono il senatore ascolano Roberto Cataldi, dei 5 Stelle, avvocato, la sambenedettese alla camera Lucia Albano di Fdl, la deputata Glorgia Latini, nativa di Fabriano ma residente ad Ascoli Piceno, della Lega, il deputato Augusto Curti, del Pd, di Force e il deputato alla Camera Antonio Baldelli, di Pergola, di Fratelli di Italia.