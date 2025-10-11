Operazioni di intelligence, droni militari diretti a Gaza decollati anche dall’aeroporto di Ancona

Velivoli ultra-sofisticati per attività di intelligence decollati dagli aeroporti italiani e diretti sull’area delle operazioni militari che Israele ha portato avanti da due anni a questa parte sulla Striscia di Gaza. Tra gli scali utilizzati, secondo una dettagliata e mai smentita inchiesta di al Jazeera, almeno in un’occasione c’è stato anche l’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Falconara/Ancona. Alcuni dettagli sulla vicenda sono emersi l’altra sera durante la trasmissione ‘Piazza Pulita’ de La 7 in cui è stato evidenziato l’episodio che riguarda l’aeroporto delle Marche. La data del volo in questione risale al 3 ottobre 2024, più o meno un anno fa, e riguarda un mezzo speciale della Raf (Royal air force, l’aeronautica britannica); il mezzo, un drone di ultimissima generazione, sarebbe decollato da Falconara – anche se sulla trasmissione è stato utilizzato il termine ‘aeroporto di Ancona’ – poco dopo le 7 del mattino con destinazione la base militare di Akrokiri, a Cipro, da sempre territorio britannico. Uno scalo per poi partire alla volta del vicino Medio Oriente e dell’altrettanto vicinissimo scenario di aggressione militare di Gaza, dove l’Idf (Israel defense forces) per due anni ha portato avanti operazioni militari a tappeto, nella speranza che l’accordo di pace adesso si concretizzi. L’inchiesta del programma di Formigli mirava a sconfessare quanto affermato dal nostro governo secondo cui dopo il 7 ottobre 2023 l’Italia avrebbe stoppato qualsiasi collaborazione militare con Israele. I fatti avrebbero smentito questa tesi e tra le prove portate in causa anche quella degli oltre 600 voli di aerei militari e droni partiti dagli aeroporti italiani, non solo dalla base siciliana di Sigonella, compreso il ‘Sanzio’. La traccia del volo in questione è registrata sul sito ‘Air Nav Radar’ a cui l’emittente qatariota ha attinto attraverso la sua agenzia di fact checking Sanad; sono state aggiunte altre informazioni, in particolare l’uso del drone americano Triton che ha espresse funzioni di intelligence per sondare il terreno dove colpire con azioni missilistiche e balistiche.

L’aeroporto di Falconara, è bene ricordarlo, in passato ha svolto anche funzioni di supporto militare (con un suo scalo dedicato, ora non più attivo), in particolare in occasione del ponte-aereo umanitario con la ex Jugoslavia durante le guerre balcaniche degli anni ‘90. Ieri abbiamo provato a trovare conferma di quel volo risalente a poco più di un anno fa. Nello specifico, il tentativo è stato quello di parlare con Alexander D’Orsogna, all’epoca dei fatti Amministratore delegato dell’aeroporto di Falconara, ma oggi, e da alcuni mesi, direttore generale dell’Enac, ma non abbiamo avuto fortuna. Dall’attuale management dello scalo ‘Raffaello Sanzio’ abbiamo ricevuto la promessa di un interessamento sul caso, una volta presa visione di quanto era emerso dall’inchiesta, ma fino a ieri sera nessun chiarimento o supplemento di informazioni.