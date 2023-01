Opere d’arte in dono per chi le trova in giro per la città

La notte della Befana all’insegna dell’arte e della generosità.

E’ la missione dell’iniziativa ’Arte in dono’ che vedrà vari artisti romagnoli ’libererare’ loro opere in giro per le città, tra cui Cesena, Forlì e Sarsina, come regali per chi li troverà per strada e vorrà farli propri. L’idea è dell’artista cesenate Fabiola Cuccagna sulla scia di quanto accade ogni anno per Natale a Padova, grazie al noto artista Kenny Random. Hanno aderito molti romagnoli: a Cesena, oltre a Cuccagna, anche Piero Romagnoli, Filippo Tommaselli, Gabriella Fermani, Luisella Ceredi, Angela Faraoni. "L’intento – spiegano gli ideatori - è diffondere arte, creatività e bellezza, invitare a gesti di generosità che non hanno effetti collaterali e stimolare alla curiosità. Chi troverà i doni liberati potrà tenerseli, ma invitiamo coloro che li trovano a fare anche della loro vita un’opera d’ arte".