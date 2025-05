Opere di manutenzione straordinaria nelle frazioni colpite dall’alluvione

La Giunta comunale di Fabriano ha approvato due progetti di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nelle frazioni di Campodonico e San Donato, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2022. Per la prima, l’intervento interesserà l’area antistante il cimitero e prevede la sistemazione idraulica e la riqualificazione della pavimentazione.

I lavori comprenderanno la pulizia del fosso esistente, la sostituzione delle tubazioni danneggiate con nuove condotte in pvc, il rifacimento dei chiavicotti, la sistemazione della fontanella pubblica e la riprofilatura del piazzale. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 50mila euro, finanziato con risorse stanziate dalla Protezione civile. Per la seconda l’intervento è volto a risolvere le criticità causate dal cedimento del manto stradale lungo la comunale San Donato–Sassoferrato, dove si era aperta una voragine. Il progetto prevede la rimozione del chiavicotto esistente, la posa di una nuova tubazione in pvc, la formazione della cunetta stradale, la fresatura del manto e il ripristino della pavimentazione con conglomerato bituminoso. L’investimento complessivo è di 80mila euro, anch’esso finanziato con fondi della Protezione civile. I sopralluoghi e le pratiche preliminari sono stati eseguiti con tempestività grazie all’impegno congiunto del consigliere delegato alla Protezione civile, dell’assessore ai Lavori pubblici e dell’ufficio tecnico comunale che hanno operato fin da subito per monitorare le condizioni del territorio e intercettare le risorse necessarie.