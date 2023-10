Opere pubbliche a Jesi: ecco il nuovo piano

La ristrutturazione della scuola primaria Gemma Perchi e di palazzo Carotti, la manutenzione dei cimiteri rurali, l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole e l’adeguamento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e della strada in via Gramsci e Nazario Sauro. Sono le priorità del nuovo piano delle opere pubbliche adottato dalla Giunta Fiordelmondo per il prossimo anno. Tra gli interventi da effettuare il prossimo anno ci sono anche 800mila euro di fondi per il risanamento del manto stradale. Tra le priorità "uno" e cioè da realizzare al più presto anche l’adeguamento normativo e ampliamento della capacità ricettiva della casa di riposo Vittorio Emanuele II con realizzazione di una Rsa. I fondi stanziati di 2,5 milioni di euro sono inseriti nell’annualità 2025 e non nel prossimo. In priorità uno anche la costruzione di una nuova palestra alla scuola Collodi e una alla Federico Conti ognuna delle quali per 2 milioni di euro ma inserite nell’annualità 2025. Per il triennio 2024- 2027 complessivamente sono previsti cantieri per 27 milioni di euro.

sa. fe.