Opere pubbliche, bagarre in aula. Banzi esce

Al rientro in aula dalla pausa agostana, subito bagarre in Consiglio comunale. Con un altro scontro tra maggioranza e opposizione – tra i più duri dall’inizio della legislatura Signorini bis –, scaturito dalle dichiarazioni di voto sul punto principale all’ordine del giorno. Il risultato: seduta sospesa dalla presidente Vincenza De Luca, dopo l’acceso scambio di battute tra Clemente Rossi (Uniti per Falconara) e Maria Ambrogini (Riformisti, Vola, Ancora Falconara), che ha poi coinvolto un po’ tutti. E al ritorno, dopo lo stop forzato, l’assenza di Annavittoria Banzi (Pd), che ha lasciato l’assise civica in aperta (e dichiarata) contestazione.

Quel punto della discordia era l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, per cui si è resa necessaria una modifica dopo l’ottenimento del finanziamento regionale da 1,65 milioni per la realizzazione della nuova ciclabile di 4,2 chilometri dalla stazione falconarese a Marina. Programma, approvato a maggioranza, che ha invece confermato gli altri investimenti per quasi 36 milioni di euro. Ambrogini, in particolare, chiedeva di essere informata sugli interventi e ha accusato di non aver ricevuto "risposte nel merito dai competenti assessori", annunciando l’astensione. Rossi, invece, aveva espresso voto favorevole (suo e del gruppo) perché l’approvazione delle modifiche al Programma, ha detto, è "il segno di un’amministrazione attenta, operosa, in grado di interpretare i cambiamenti dei ritmi e delle realizzazioni come si conviene a qualsiasi azienda efficiente, pur non essendo il Comune, per sua natura, un’azienda economica, in senso classico e tecnico, bensì espressione prima della rappresentazione democratica della città".

Sul finire delle dichiarazioni di Ambrogini, De Luca: "Non può porre domande. Consigliera Ambrogini, le regalerò il regolamento del Consiglio", senso del messaggio. E anche Rossi a rincarare la dose, con frasi tipo: "C’è un regolamento e va rispettato, lo studi", l’affondo. Ambrogini in replica: "Io ho fatto la preside, non l’amministratore. Lei non mi fa parlare, consigliere Rossi". A quel punto, duplice fischio e l’ammonimento di De Luca. Ma non era ancora finita. Perché al ritorno, ore 15.20, Banzi non era più in aula. Scriverà in un post di averla lasciata per il "comportamento", giudicato dall’ex candidata sindaco anche "irrispettoso" e "irriverente" di "assessore e soprattutto del consigliere Rossi. Ci impediscono di parlare, di dire la nostra", aggiungerà contestando l’amministrazione. In serata, sempre sui social, Rossi in risposta a Banzi: "Le regole vanno rispettate. Sempre. E non si approfitta della possibilità di parlare legittimamente per fare demagogia e disinformazione".

Giacomo Giampieri