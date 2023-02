"Opere pubbliche e Pnrr, il grosso è fatto"

Se a destra proseguono le presentazioni ufficiali dello sfidante alle comunali della prossima primavera, Daniele Silvetti, nel centrosinistra si prosegue il lavoro della giunta comunale nella fase finale della seconda legislatura. La coalizione (formata dal Pd, dalle civiche e, una novità rispetto allo scenario nazionale, insieme al cosiddetto Terzo Polo, dunque Azione e Italia Viva) la sua candidata l’ha scelta attraverso le Primarie che si sono svolte il 27 novembre scorso. Da allora, Ida Simonella, uscita vincitrice su Carlo Pesaresi, sta coordinando il lavoro in vista degli impegni in campagna elettorale, ma non può dimenticare la sua prima occupazione da assessore al bilancio: "Il grosso del lavoro in preparazione della coda amministrativa degli ultimi mesi di governo è stato fatto _ spiega Ida Simonella _, dall’approvazione del bilancio al piano delle opere pubbliche e soprattutto le fasi propedeutiche sul fronte dei progetti legati al Pnrr. Farò campagna elettorale e tutto il resto, questo è ovvio, ma io non posso dimenticare che devo portare avanti il mio lavoro di assessore con varie deleghe, tra cui il bilancio è quella più complessa". Ruolo da assessore a parte, la Simonella sta iniziando l’opera di avvicinamento alle amministrative che, salvo novità dell’ultima ora dovrebbero svolgersi nella seconda metà di maggio: "Stiamo lavorando sulla stesura delle liste assieme ai colleghi dei partiti e del movimento civico a mio sostegno _ aggiunge Ida Simonella _. Il dialogo è partito bene con tutti e già venerdì ad esempio sarò all’evento organizzato da Carlo Pesaresi, il mio competitor alle Primarie, alla Mole (Ancona a colori, ndr.). Con lui il discorso di collaborazione è aperto e avviato così come con gli altri. Venerdì scorso c’è stata un importante riunione proprio per iniziare discutere sulle liste. Da qui in avanti mi dedicherò sempre di più alla campagna elettorale, partendo dai territori e dall’ascolto. Il programma è stato già scelto e diffuso in fase di presentazione della candidatura, adesso andrò a raccontarlo in giro alla gente". Prima del voto amministrativo, con Ancona unico comune capoluogo di regione, è tempo di Congresso del Pd e Primarie. Ida Simonella ha già fatto sapere che sosterrà Stefano Bonaccini alle Primarie.