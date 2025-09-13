"Opere pubbliche, non è un libro dei sogni"

A distanza di alcune ore dal Consiglio di giovedì, chiamato a discutere l’approvazione delle modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche, continua lo scambio di opinioni (divergenti e a distanza) tra opposizione e maggioranza. Con la capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Maria Ambrogini, che difende il suo operato e puntualizza, e i gruppi della stessa maggioranza, che replicano alle accuse.

L’ex preside, già durante l’assise, aveva chiesto spiegazioni sul Programma e sui lavori da effettuare nel primo anno, sostenendo che "fra le opere previste da effettuarsi il primo anno, sono specificate opere che non hanno ottenuto a tutt’oggi alcun finanziamento". Per questo riteneva che il Consiglio dovesse essere informato, "mentre noi consiglieri ci troviamo a votare un programma che include molte opere non finanziate nel primo anno di attuazione e quindi può essere considerato sovrastimato o non realistico, forse il libro dei sogni". Quindi la sua astensione. Chiarimenti nei riguardi della presidente Vincenza De Luca che, durante le dichiarazioni di voto di Ambrogini, è intervenuta dicendo in un passaggio che Ambrogini stesse "continuando a fare domande" e invece avrebbe dovuto dichiarare, appunto, il voto. Poco dopo, quel "le regalerò un regolamento" della presidente ad Ambrogini, con l’esponente della minoranza che critica quell’espressione: "L’affermazione della presidente De Luca è offensiva e inveritiera a livello personale e strumentale a livello politico, sul fatto che avrei fatto domande nella dichiarazione di voto, ma ho solo motivato le ragioni della mia astensione".

In quei frangenti, anche il diverbio tra Ambrogini e il consigliere di Uniti per Falconara Clemente Rossi: "Ha continuamente interrotto e disturbato il mio intervento" con un "atteggiamento" che giudica "scomposto" e "irrispettoso".

Per Ambrogini, la presidente "non è riuscita o non aveva intenzione di contenere gli atteggiamenti sopra le righe del consigliere di maggioranza Rossi". Rilancia: "Fornirò alla presidente due copie del regolamento per approfondirlo, visto il suo ruolo, soprattutto negli articoli dove si evince che deve essere imparziale e che non esiste alcun articolo che vieta ai consiglieri di fare domande durante la discussione in Consiglio". Dopo lo stop al Consiglio, l’uscita dall’aula della consigliera Pd Annavittoria Banzi. Sul programma, sempre ieri, una lunga nota della maggioranza, secondo la quale non si tratterebbe di un "semplice elenco di desideri, ma uno strumento tecnico e normativo indispensabile per pianificare e realizzare opere pubbliche con un valore superiore a 150mila euro". Opere non finanziate elencate da Ambrogini? Per la maggioranza "affermazioni infondate, che rischiano di disinformare i cittadini". Quindi, è "importante chiarire che senza l’inserimento delle opere nel Piano triennale non è possibile partecipare a bandi o intercettare nuove risorse.

L’inserimento non implica l’obbligo di realizzare l’opera nel triennio, ma consente di avviarne la progettazione e predisporre tutti gli atti necessari a cogliere eventuali opportunità di finanziamento. È uno strumento di programmazione, non una promessa immediata". I gruppi signoriniani rivendicano che Falconara è "tra i Comuni che, in rapporto al numero di abitanti, ha saputo intercettare il maggior numero di fondi". Dunque, "dispiace ed è ancora più incomprensibile la scelta della minoranza di astenersi su questo provvedimento".