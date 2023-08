"Operetta mon amour": sul palco l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia

Appuntamento stasera (ore 21) in piazza Federico II con il concerto "Operetta mon amour", scoppiettante spettacolo attraverso le atmosfere mitteleuropee delle più celebri operette da "La principessa della ciarda" a "La vedova allegra". In scena la Fvg Orchestra compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Tradizioni come quella dell’operetta, il genere musicale che continua ad appassionare generazioni di spettatori per la frizzantezza e la leggerezza del suo repertorio. Protagoniste della serata saranno arie e overture delle operette più amate, interpretate da specialisti di questo repertorio: il maestro Romolo Gessi sul podio della Fvg Orchestra, il tenore Andrea Binetti e i soprani Selma Pasternak e Ilaria Zanetti. In caso di pioggia ci si sposterà al Pergolesi.