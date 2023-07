Opm e Università di Macerata, Convenzione per Studenti e Dipendenti

Dopo l’Università di Camerino, arriva la convenzione fra l’Ordine degli Psicologi delle Marche (Opm) e l’Università degli Studi di Macerata. "Per andare concretamente incontro agli studenti, al personale degli atenei e a tutte le loro famiglie, l’ordine ha rinnovato il suo impegno concreto con le università del territorio firmando in questi giorni il secondo protocollo di convenzioni con l’Università degli Studi di Macerata", commenta la presidente di Opm, Katia Marilungo. Gli studenti, il personale di Ateneo e le loro famiglie potranno contare su un primo incontro con un professionista psicologo e psicoterapeuta a titolo completamente gratuito; per tutte le prestazioni successive è prevista per gli studenti una riduzione del 40% rispetto al tariffario del professionista per ogni seduta effettuata e del 30% per i dipendenti d’Ateneo e loro familiari. "Scopo della convenzione con l’Università di Macerata, così come per le altre già attive, è promuovere ed assicurare il benessere psicologico di studenti universitari così come del personale dell’ateneo grazie al ‘Progetto Sistema integrato per il benessere delle studentesse e degli studenti’; - continua Marilungo – si tratta della prosecuzione di un più ampio cammino che, negli anni, ha già coinvolto l’Università degli Studi di Camerino". Dati alla mano, molti gli universitari che si sono già recati autonomamente a consulenze psicologiche e di psicoterapia.