"Ora c’è l’occasione Pnrr Un restyling da 5 milioni"

"Chiaro che ci sono dei problemi – ha replicato la candidata e assessore Ida Simonella rispondendo alle critiche –, in passato ci sono stati diversi soggetti con cui abbiamo provato a fare valutazioni sull’investimento per recuperare il mercato, un percorso che non è andato a buon fine. Ora però c’è l’occasione dei fondi del Pnrr, abbiamo candidato il mercato proprio in modo da avere risorse pubbliche per recuperarlo e abbiamo ottenuto 5,3 milioni di euro per effettuare questo completo restyling che partirà entro l’anno". Anche Carlo Pesaresi è intervenuto a sostenere Ida Simonella: "Abbiamo deciso di fare la conferenza qui sapendo che le persone possono mostrare anche il loro disagio, ma questo dimostra una volontà diversa di approcciare il rapporto con la città e i cittadini. Andare in mezzo alle persone significa anche cogliere i loro problemi. Confermo che faremo una lista civica a sostegno di Ida Simonella sindaco, perché vogliamo portare nella campagna elettorale tutta l’energia scaturita dalle primarie. Per realizzare una città in grado di intercettare desideri e sogni dei cittadini". In precedenza Ida Simonella aveva illustrato: "Abbiamo scelto di fare questa conferenza qui, al Mercato delle Erbe perché questo è un luogo iconico di Ancona. E’ anche un luogo del futuro, uno dei progetti emblematici di rinascita della città, un progetto di riqualificazione che verrà realizzato entro il 2026 e che comincerà entro quest’anno grazie ai fondi Pnrr. Voglio ringraziare Progetto Ancona, nato con le primarie di coalizione e che ha visto nel tempo aggiungersi partecipanti. Grazie innanzitutto a Carlo Pesaresi: come c’eravamo detti in campagna elettorale chiunque avesse vinto avrebbe avuto il sostegno dell’altro. Un lavoro, quello delle primarie, fondamentale per ridefinire e ricalibrare i temi e su questo il contributo di Pesaresi è stato importantissimo. Parto dalla parola chiave della nostra campagna elettorale: parleremo di "futuro", la lista del sindaco si chiamerà Ancona Futura. Perché vogliamo parlare della città futura, di quello che dovrà essere Ancona nei prossimi cinque, dieci anni, una città che dovrà compiere un salto in avanti verso una realtà più moderna e più vivibile, con al centro lo sviluppo, indispensabile. In ultimo: c’è una cosa che ci caratterizza ed è la credibilità, che è il risultato della coerenza. Le parole e le visioni sono importanti, ma bisogna dimostrare che siamo in grado di portarle avanti. E se oggi possiamo parlare di futuro è perché molto è stato fatto. Dobbiamo parlare di futuro sapendo che ci siamo guadagnati un po’ di credibilità anche con il recente passato. Un grande cambiamento è necessario e gli artefici saranno i cittadini".

g.p.