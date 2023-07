"Ora dicano chiaramente cosa vogliono fare"

La variazione di bilancio per salvare il cartellone estivo, ma anche il futuro di alcune iniziative culturali che hanno caratterizzato Ancona. Nei giorni in cui la giunta Silvetti sta affrontando lo scoglio della prima variazione, in parte dedicata proprio alla cultura (per il resto verde pubblico e manutenzioni), l’ex assessore alla cultura, Paolo Marasca (nella foto), fa alcune riflessioni, a partire dalla cifra di cui si parla per salvare la stagione: 300mila euro. "È la cifra che la cultura si aspetta e che la prossima settimana andrà in consiglio comunale. Ogni anno la cultura parte con poche risorse a bilancio, accresciute attraverso le variazioni garantite da nuove entrate. Si tratta dei soldi per organizzatori, operatori, associazioni, festival, mentre quelle strutturali tipo la gestione dei teatri sono regolate da contratti. In questi mesi molti organizzatori si sono preoccupati: la variazione che avevamo previsto doveva aspettare le elezioni. Per questo, poco dopo il voto, sono andato di persona dal sindaco, a ricordare che i festival e le associazioni stavano rischiando sulla loro pelle confidando nel contributo del Comune. Con 300mila euro si copre il fabbisogno di un anno intero? Non so, dipende dai progetti che si intende portare avanti. Ma è una cifra che può sostenere il settore, e soprattutto che può impedire tagli fino al 50% come quelli comunicati poco tempo fa. Tagli che mandano in crisi un festival medio o grande, e che abbattono i più piccoli".

Negli ultimi anni il bilancio complessivo della cultura in Comune si è aggirato attorno ai 3,5 milioni di euro. Due degli eventi più attesi e ovviamente più costosi sono Kum e La Mia Generazione (150 e 120mila euro circa): "La nuova giunta ha il dovere di fare nuove scelte su cosa proporre, cancellare, inaugurare nell’ambito culturale – aggiunge Marasca – Lo farei anche io subentrando ed è giusto sia così. Silvetti dica chiaramente cosa vuole fare. I soldi da trovare sono un’altra cosa".