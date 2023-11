Ora e luogo simili, tre incidenti: brucia furgone, operaio all’ospedale

Tre incidenti a pochi chilometri di distanza, lunedì sera nell’arco di due ore: il bilancio è di tre feriti. Il più grave alle 21.30 in superstrada all’altezza dello svincolo di Moie dove un furgone è andato a fuoco. Siamo nel tratto della Ss76 dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura: in fiamme un mezzo della ditta che sta effettuando i lavori. Il rogo ha avvolto il mezzo andato completamente distrutto nonostante l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino. Illeso anche l’operaio, ma avendo respirato parecchio fumo è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale per un principio di intossicazione. Un’oretta prima allo stesso pronto soccorso è arrivato, anche lui con un codice di media gravità un uomo di origini straniere rimasto ferito a Castelplanio sulla Provinciale (vicino al bivio che conduce alla Locanda della Posta) dove si è verificato un impatto tra tre auto. Poco dopo le 19 al pronto soccorso dell’Urbani, sempre con un codice di media gravità, è arrivato un 38enne, investito in via Setificio a Jesi, da un’auto condotta da una giovane jesina.