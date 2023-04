"Ora i disabili possono imparare ad andare a vela"

Ha 56 anni, è senigalliese e si chiama Marco Lorenzetti l’uomo che ha ideato una barca a vela per tutti: grazie a lui la vela diventa ‘No limits’. Insieme alla ‘Fabbrica dei Sogni’, l’associazione di cui è presidente, scommette sulla potenza del messaggio che "Malupa" porta con sé, che parla di superamento di ostacoli e di possibilità concreta di vivere esperienze inclusive.

Non si tratta di uno slogan ma di una realtà: il suo nome "Malupa 5.0" è già un programma: "Ma. come Marco Lorenzetti che l’ha ideata, Lu. come Luca Bracci Imprenditore del Cantiere Nautico Adriatico di San Mauro Pascoli (RN) che ne cura la produzione e Pa. come Paolo Giordano, Yacht Designer che l’ha progettata".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Sicura, la stabilità assicurata dalla particolare forma dello scafo e dalla presenza di un bulbo del peso di 90Kg è flessibile per l’adattabilità alla navigazione con dotazione di accessori specifici in presenza di disabilità cognitive, fisiche che sensoriali e poi è accessibile: si può salire direttamente da una sedia a rotelle, ma è anche inclusiva, in quanto dotata di seggiolini o sedute sicure".

Quante persone può ospitare?

"Fino a 5. Malupa è lunga 4,70 metri e larga 2,10 metri".

Un progetto che fa capo alla ‘Fabbrica dei sogni’…

"Si, si tratta di un’associazione di promozione sociale di recente costituzione con lo scopo di promuovere attività di carattere sportivo, musicale, ricreativo a favore di giovani disabili e dei loro familiari. Siamo aperti a quanti si vorranno coinvolgere con gratuità alla realizzazione dei suoi molteplici obiettivi".

Per il varo di Malupa c’è già una data?

"Il 4 giugno alle 10 Malupa prenderà il largo dalla banchina del porto di Senigallia in direzione Rotonda a mare, accompagnata dai tanti sportivi amanti del mare per approdare nel pomeriggio presso l’Avs, l’Associazione Velica Senigallia".

Non sarà il solo evento dedicato allo sport.

"La giornata dello Sport farà da cornice a questo desiderio che si realizzata, c’è un grosso bisogno di Malupa per garantire ai ragazzi disabili e non solo un modo bello e sicuro per imparare l’arte della vela".

Un progetto che siete riusciti a realizzare a costo zero.

"L’idea è poi stata sostenuta dai Rotary Club del territorio che si sono attivati e coinvolti in una raccolta fondi che porterà alla donazione della prima Malupa 5.0 Rotary - Città di Senigallia alla Fabbrica dei Sogni. Per il primo modello il costo è di 18mila e 300 euro".

Silvia Santarelli